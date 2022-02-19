Мураєв наступний: із відлупцьованого Бутусовим Шуфрича кепкують у мережі. ФОТО

Ввечері 18-го лютого, поки всі чекали на виступ президента США Джо Байдена щодо вторгнення Росії в Україну, в ефірі програми Савіка Шустера сталося епічне побоїсько.

Журналіст Юрій Бутусов відлупцював нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Юрій Бутусов і Нестор Шуфрич побилися на "Свободі слова" Савіка Шустера pic.twitter.com/nSx8wQtPyM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2022

Далеко не вперше побитий Шуфрич вмить став мемом у соцмережах.

Деякі дотепники пророкують, що наступним побитим мав би бути проросійський політик і власник телеканалу НАШ Євген Мураєв, який теж був у студії Шустера.

Бутусов-Шуфрич.ONUKA edition Posted by Евгений Руденко on Friday, February 18, 2022

Iegor Shumikhin, дякую, що не полінувався 🤣 Posted by Eldar Sarakhman on Friday, February 18, 2022

Нагадаємо, у далекому 2008-му Шуфрич збирався битися з тодішнім тілоохоронцем Ющенка, Валерієм Гелетеєм і навіть готувався до бійки з тренером.

Тренування Шуфрича 14 років тому не допомогли Шуфричу у бійці з Бутусовим фото Дмитро Ларін

У листопаді 2008-го Шуфрич відлупцював Миколу Рудьковського, а в липні 2009-го він ударив в обличчя Сергія Льовочкіна.

У вересні 2014-го у Нестору Івановичу дісталося від представників "Правого сектора" в Одесі.

А ще в далекому 2004-му Шуфрич пожбурив у представника Ющенка мікрофоном та взяв участь у бійці в ЦВК.

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