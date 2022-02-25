Режисер Девід Лінч - до Путіна: Моя вам порада, рятуйтеся

Американський режисер Девід Лінч, який на своєму каналі в YouTube щоденно веде прогноз погоди в Лос-Анджелесі, в випуску від 25-го лютого звернувся до Володимира Путіна.

Розпочавши з повідомлення про температуру повітря, Лінч сказав, що сьогодні він думає про українців.

Про це пише Variety.

Кілька років тому Лінч приїжджав до Києва фото afp з сайту gеtty images

"Містере Путін, будучи людьми, ми відповідальні за те, як поводимося по відношенню до ближніх. Та існує закон природи, суворий та швидкий закон, для якого нема ні лазівок, ні можливості втекти, і цей закон такий: ви пожнете те, що посієте. А просто зараз, містере Путін, ви сієте смерть та руйнування. За все це відповідаєте ви", - зазначив режисер.

"Українці не нападали на вашу країну. Ви прийшли та напали на їхню країну. Всі ці смерті та руйнування повернуться та навідають вас, і в цій великій картині, в якій усі ми беремо участь, є безмежна кількість часу, життя за життям, щоби ви пожинали те, що сієте", - додав він.

"Моя вам порада, рятуйтеся, рятуйте українців, рятуйте світ. Почніть ладнати з вашими сусідами. Почніть будувати дружбу. Ми - світова родина. В ній більше нема місця подібному абсурду. Прийміть це. Зупиніть цю атаку. Працюймо разом, щоби всі країни в цьому світі могли перебувати в мирі та ладнати одна з одною. Вирішуймо наші проблеми разом. Визнаймо очевидне. Всі", - підсумував Лінч.

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