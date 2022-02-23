"Путін - деспот": Шер наголосила, чому важливо підтримати Україну

Американська співачка Шер висловилася на підтримку України на тлі агресії з боку Росії.

Гострий допис зірка розмістила в своєму Twitter, пояснивши, чому є настільки важливим зупинити Володимира Путіна, котрий прагне відновити СРСР.

Шер - за Україну фото з instagram шер

"Чому Україна важлива для США. Путін - деспот, герой Трампа, і якщо дати йому шанс, Путін поглинатиме суверенні країни, доки не воскресить СРСР. Це зробить Європу маленькою та беззахисною. Росія, Китай, саудити хочуть поставити нас перед собою на коліна і бачать ідеальну нагоду для цього. Вони бачать ненависть, розділеність, слабкість", - заявила зірка.

"Ми бути ослаблені любов'ю Трампа до Путіна. Сьогодні він називає його генієм", - зазначила Шер, відповідаючи на коментарі підписників.

Нагадаємо, свою думку щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловила американська реперка Cardi B.

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