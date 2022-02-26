Жовто-блакитні "Сімпсони" підтримали Україну. Реінкарнацію СРСР мультфільм "передрік" ще в 1998-му. ВІДЕО

Субота, 26 лютого 2022, 15:30

Персонажі культового американського анімаційного серіалу "Сімпсони" підтримали Україну в офіційному Instagram.

"Це для того, щоби показати, що нам не байдуже до того, що відбувається, і ми маємо величезне співчуття до народу України, та хочемо, щоби це припинилося. Ми робимо так нечасто, дуже-дуже рідко, коли це щось таке... надзвичайно важливе, з причини, важливішою за яку бути не може. На кону майбутнє демократії", - цитує The Daily Mail виконавчого продюсера мультфільму Ела Джина.

 
Малюнок із instagram "сімпсонів"

Тим часом у мережі пригадали випуск "Сімпсонів" 1998-го року, який зайвий раз доводить: серіал справді містить пророцтва.


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