53-річна Шеннен Догерті пішла з життя після тривалої боротьби з раком
У суботу, 13 липня після тривалої боротьби з раком померла 53-річна акторка Шеннен Догерті.
Про це пише видання Page Six.
Смерть зірки серіалів "Всі жінки - відьми" та "Беверлі-Хіллз 90210" підтвердила її публіцист Леслі Слоан.
"З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з недугою", - сказала Слоан.
Вона зазначила, що родина акторки бажає, аби їх залишили у спокої, щоби сім'я могла погорювати.
"Вона була оточена своїми близькими, а також улюбленим собакою Бові. Родина просить приватності, аби вони змогли погорювати", - сказала Леслі.
Нагадаємо, рак у Шеннен Догерті діагностували у 2015-му році. Акторці вдалося перебороти хворобу, однак недуга повернулася у 2020-му, після двох років ремісії. Тоді Догерті заявила, що у неї четверта стадія раку.
Як відомо, Догерті активно боролося з хворобою та хотіла стати людиною, "яка проживе з нею найдовше".
В ході лікування раку у січні минулого акторка перенесла операцію на мозку через поширення метастаз. Перед операцією зірка дізналася про зраду свого чоловіка Курта Ісварієнко, з яким була у шлюбі 11 років.
До речі, за місяць до смерті Шеннен подала на зрадника до суду, вона вимагала подружніх аліментів.
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