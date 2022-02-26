ТРЕТІЙ ДЕНЬ ВІЙНИ З РОСІЄЮ: найсильніше з соцмереж. Оновлюється

Триває третій день нападу Росії на Україну. Наші ЗСУ та Тереторіальна оборона відбивають наступи ворога й тиснуть його.

Вся країна об'єдналася у соцмережах. А українці за кордоном та люди по усьому світу виступають із мітингами проти нападу Росії.

Свою підтримку висловила "Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко. На коментарі вона теж не відмовчується.

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Репер Потап звернувся до росіян, показавши реальну картину подій у Києві.

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Акторка "Кварталу" Олена Кравець звернулася до російських КВН-щиків.

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Ведучий та блогер Микита Добринін звернувя до російських блогерів із закликом.

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Американська акторка Мілла Йовович зізналася, що ошелешена тим, що відбувається в Україні, там, де вона народилася.

"Мою країну та народ бомблять. Друзі та родичі в укриттях. Моя кров і моє коріння походять і з Росії, і з України. Мене розриває навпіл, коли я дивлюся, як розгортається цей жах, країну руйнують, сім’ї лишаються без домівок, а довкола обгорілі уламки всього їхнього життя", - написала зірка.

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"Я пригадую війну на рідній землі мого батька, в колишній Югославії, та історії, які розказує моя родина, про травму та жах, які вони пережили. Війна. Завжди війна. Лідери, нездатні принести мир. Нескінченна міць імперіалізму. І завжди люди, які розплачуються кровопролиттям і сльозами", - додала Мілла, розмістивши в шапці профілю посилання на організації, через які можна допомогти Україні.

Олег Михайлюта, відомий як Фагот (гурт ТНМК) каже правду!

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Надя Дорофєєва теж через свою сторінку показала російським підписникам реальну картину.

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Телеведучий Дмитро Комаров написав пост російською та англійською.

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Дружина українського футболіста Миколи Морозюка зробила добірку російських зірок, які транслюють фейкову інформацію і "топлять" за брехню окупанта.

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Співачка Ірина Федишин теж показує реальні кадри.

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Блогерка Аліна Френдій показала мітинги на підтримку України.

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Топмодель Аліна Байкова, яка вже багато років проживає у Нью-Йорку, звернулася до своїх підписників. Пост вона написала англійською.

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Жадан до рускіх поетів, які приходять в коменти під відео з Харкова ❤🇺🇦 pic.twitter.com/lIQYvZaeHB — neborakova 🇺🇦 (@BohdanaNeborak) February 26, 2022

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Білоруський виконавець Макс Корж засудив вторгнення до Українги та бомбардування. Але й про "одні й тіж цінності", схоже, досі не готовий забути.

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Співачка Слава Камінська звертається до здорового глузду своїх росийських підписників.

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Поет Юрій Рибчинський транслює позицію кожного українця!

Російський публіцист й журналіст Олександр Невзоров проводить паралелі нападу Росії на Україну із іншими вторгненнями агресора на території інших країн у минулому. Це лише один із багатьох постів на підтримку України.

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Аліна Паш звернулися до росіян із закликом прокинутися!

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Співак Макс Барських зняв відеозвернення.

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Співачка Руслана Лежичко присвятила ЗСУ та Територіальній обороні вірш.

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Хореографка Ілона Гвоздьова звернулася до російських матерів.

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Співачка Луна зняла відеозвернення із бомбосховища.

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Далі буде