Росія вийшла з Європейського мовника після виключення з Євробачення

Росія оголосила про вихід із Європейського мовного союзу у відповідь на виключення оргкомітетом пісенного конкурсу "Євробачення".

Про це у своїх соцмережах повідомляє "Суспільне".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

Російські ЗМІ подають це як "тимчасове призупинення членства".

"Це рішення назрівало останніми рока, по мірі збільшення політизованості діяльності цієї організації (Європейського мовного союзу – ред.), – йдеться у їхній заяві.

Нагадаємо, Росію виключили після нападу на Україну на тлі нинішньої "безпрецедентної кризи".