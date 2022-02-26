Росія вийшла з Європейського мовника після виключення з Євробачення
26 лютого 2022, 16:49
Росія оголосила про вихід із Європейського мовного союзу у відповідь на виключення оргкомітетом пісенного конкурсу "Євробачення".
Про це у своїх соцмережах повідомляє "Суспільне".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Російські ЗМІ подають це як "тимчасове призупинення членства".
"Це рішення назрівало останніми рока, по мірі збільшення політизованості діяльності цієї організації (Європейського мовного союзу – ред.), – йдеться у їхній заяві.
Нагадаємо, Росію виключили після нападу на Україну на тлі нинішньої "безпрецедентної кризи".
Приєднуйтесь до дискусії