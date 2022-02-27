Ахеджакова не переводила гроші українській армії та не їде з Росії - ЗМІ

Російська актриса Лія Ахеджакова не переводила 10 тисяч доларів на допомогу українській армії та не збирається виїжджати з Росії.

Про це вона начебто заявила у коментарі Варламову, повідомляє він у Telegram-каналі.

Як відомо, 26-го лютого в Instagram з'явилася інформація про те, що 83-річна Ахеджакова перевела 10 тисяч доларів на українську армію, а 27-го лютого актриса нібито заявила, що вимушена поїхати з Росії. Пізніше пости було видалено.