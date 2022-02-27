83-річна Лія Ахеджакова заявила, що залишає Росію

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка напередодні віддала 10 тисяч доларів на допомогу українським пораненим, заявила, що вимушена залишити Росію.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я вирішила залишити Росію. Країну, в якій я живу і яку я люблю так само, як і Україну. Для мене це все – рідна земля. Але, на жаль, сьогодні так вийшло, що я просто змушена залишити свій будинок. Але сподіваюся, що в найближчому майбутньому зможу повернутися, або хоча б ще раз тут побувати", - написала актриса.

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"Дякую всім за підтримку! І всю цю підтримку перенаправляю українцям. Тримайтеся!", - наголосила вона.

Раніше Ахеджакова закликала путіна вивести війська з України. Актриса також уточнила, що віддала свої гроші не на армію, а на допомогу пораненим бійцям.

Пізніше усі пости з Instagram було видалено. Як виявилося, це був фан-аккаунт актриси.

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