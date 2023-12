"Пишаюся народом у цій країні": Дуглас, Гарфілд та Lady Gaga підтримали Україну на церемонії Гільдії акторів

Війна путіна проти України триває. Поки українці відстоюють свою державу та борються проти окупанта, голлівудські зірки висловлюють солідарність із нашим народом.



Так, 28-го лютого у Каліфорнії відбулася церемонія нагородження Гільдії кіноакторів. Режисери зі світовим ім’ям та актори висловлювали подяку й підтримку українцям.



Солідарність Голлівуду стала очевидною ще на червоному хіднику. Зірка серіалу "Ранкове шоу" Грета Лі з’явилася на церемонії у жовто-блакитній сукні, що символізує прапор нашої держави.

Двоколірними стрічками також доповнили свої сукні та костюми актори Тайлер Перрі, Дуглас Годж, Джон Бернтал, Шарі Белафонте та Ліза Енн Волтер.

Актор Браян Кокс, відомий за фільмом "Троя" та серіалом "Спадкоємці", наголосив, що те, що відбувається в Україні, є важливим для нього та, сподівається він, для всіх акторів, артистів, сценаристів та режисерів.

"Це справді, справді жахливо. Окремо це жахливим є те, як це відбивається на людях саме в нашій професії. Президент України був коміком. Він був дивовижним комедійним артистом. І ми маємо це поважати. Прийти від цього до президентства – це неймовірно", - сказав Кокс.

"Але що дуже засмучує мене, так це те, що відбувається в Росії, з моїми колегами-акторами, актрисами, артистами, сценаристами та критиками. Їм наказують, під страхом бути звинуваченими в держзраді, не говорити ні слова про Україну. Я вважаю, це жахливо. Я вважаю, ми маємо всі підтримати цих людей. Людей у Росії, яким не подобається те, що коїться, та зокрема артистів. Вважаю, ми маємо приїднатися до них та прославляти їх, і сподіватися, що вони здатні здійснити зміни. Бо я вірю, що вони можуть", - наголосив він.

"Попри те, що сьогодні відбувається святкування, водночас у наших серцях ми бережемо місце для народу України та надсилаємо наші думки, молитви та надії на те, що невдовзі настане мир", - зазначив актор Леслі Ллойд Одом-молодший.



Співачка Lady Gaga висловила підтримку Україні під час інтерв’ю прямісінько на хіднику.



"Стільки всього наразі відбувається у світі. Моє серце зараз з Україною. Я думаю, ми всі маємо подякувати їм", – сказала вона.

Актор Майкл Дуглас з’явився на хіднику із прапором України. В інтерв’ю перед початком церемонії він висловив солідарність із нашим народом.



"Це кольори українського прапора. Нам всім потрібно цінувати демократію. Я так пишаюся народом у цій країні", – сказав Дуглас.





Президентка Гільдії кіноакторів Фран Дрешер почала свою промову зі звернення до українського народу.



"Перш за все, я хочу донести (до вас – ред.) свою молитву за людей України", – сказала вона й наголосила, що звертається від імені всіх членів Гільдії кіноакторів.



Актор Ендрю Гарфілд також згадав війну в Україні в інтерв’ю перед початком церемонії.



"Сьогодні дуже неоднозначний день для святкування. Але ми повинні тримати у наших серцях те, що відбувається в Україні", – сказав Гарфілд.

