Полякова показала 12-річну доньку в сльозах та повідомила, чому забирає її з Лондона в Україну

12-річна Аліса повертається на батьківщину

Співачка Оля Полякова, яка на початку повномасштабного вторгнення відвезла своїх доньок, старшу Машу і молодшу Алісу на навчання у Лондон, недовго побула в розлуці з дівчатами.

За рік після повернення Маші зі сльозами на очах на батьківщину попросилася 12-річна Аліса.

Полякова зізналася, що попри небезпеку і відсутність світла, Аліса житиме і навчатиметься вдома, в Україні. Адже мама більше не може дивитися на доньчини сльози.

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"От так моє дитя переживає розлуку з домом, з батьками, подружками, тваринками своїми… Два роки постійних істерик і сумом за домом! Хоч вона навчається там в прекрасній школі, без тривог і бомбосховищ! Але все! Повертається в свою школу, в свій дім, попри те, що тут не так безпечно, відключають світло, постійні тривоги, і учбовий процес буде не легкий!

Але те, що її зненацька відірвали від того, що вона любила, травмувало сильно, і сфокусувало, що тільки повернувшись, вона здобуде життя яке втратила, не розуміє ще, що як було вже ніколи не буде. Я втомилася кожен день вислуховувати сльози! Через 2 тижні Аліса повертається у Київ, у свою школу, до своїх друзів, до мене! Хай Боже береже кожну дитину в Україні!", - розказала Полякова.

Нагадаємо, у липні 2022-го Маша збиралася вступати у США і навіть подала документи до 5 вишів, але обрала навчання в Англії на факультеті музичного мистецтва. А у вересні 2023-го вона повернулася додому і вступила у Київську консерваторію.

У травні Оля приїжджала до Аліси та її бабусі в Лондон, після чого, ймовірно, і було прийняте рішення повернути доньку в Україну.