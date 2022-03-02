Balenciaga підтримала Україну в Instagram та пожертвує кошти на гуманітарну допомогу

Balenciaga, люксовий бренд, який носять по всьому світу, підтримує українців у війні проти російського окупанта.

Бренд видалив у своєму Instagram всі пости, залишивши лише прапор України. У шапці профілю Balenciaga повідомили, що пожертвують кошти на гуманітарну допомогу.

"Ми відстоюємо мир та пожертвуємо гроші Всесвітній продовольчій програмі (WFP), щоб підтримати першу гуманітарну допомогу українським біженцям. У наступні кілька днів ми відкриємо наші платформи, щоб повідомляти інформацію про ситуацію в Україні", – йдеться у повідомленні бренду.

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Також у шапці профілю Balenciaga залишили посилання, за яким допомогти фінансово може кожен охочий.

До слова, креативний директор бренду Демна Гвасалія – грузин. Йому разом із родиною довелося тікати з країни під час громадянської війни у 1991-му році.

Нагадаємо, Україні вже висловили підтримку величезна кількість світових зірок.





