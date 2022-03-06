"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну та закликав зупинити війну

Британський співак Стінг підтримав український народ у війні проти росії. Артист на своїй сторінці в Instagram виклав відео із виконанням пісні Russians.

Композиція була написана під час Холодної війни. Зокрема, в ній йдеться про загрозу ядерного удару, а також є рядок, у якому автор запитує росіян "чи люблять вони своїх дітей", натякаючи на негативний вплив війни для обох сторін. На думку Стінга, нині пісня знову актуальна.

"Я рідко виконував цю пісню, відтоді як вона була написана, адже я ніколи не думав, що вона стане актуальною знову. Але у світлі кривавого та підступного рішення однієї людини вдертися до своїх мирних сусідів, пісня знову є закликом до людяності", – написав Стінг під постом.

"Для сміливих українців, що борються за свій народ проти жорстокої тиранії, а також для росіян, які протестують, всупереч арештам та ув’язненням. Ми, кожен із нас, любимо наших дітей. Зупиніть війну", – написав артист.

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У пості співак також залишив реквізити для фінансової допомоги українцям та закликав своїх підписників пожертвувати кошти.

Нагадаємо, українська співачка Джамала днями виступала на німецькому відборі Євробачення, під час якого зібрала чималу суму на допомогу українцям.

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