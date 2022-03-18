Тріумф скрєп: путін у "Лужниках" звернувся до росіян у куртці за 1,5 мільйона рублів. ФОТО
— П'ятниця, 18 березня 2022, 17:13
Президент росії володимир путін звернувся до росіян зі сцени концерту, влаштованого у Москві на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні.
Навіть ті факти, що його країна знаходиться на межі дефолту, а звичайний цукор став на вагу золота, не завадили російському гаранту вийти до людей у куртці свого улюбленого бренду вартістю майже півтора мільйона рублів (близько 12 тисяч доларів).
На цю "незначну" деталь звернули уваги у Telegram-каналі ТМТ.
А поки у Москві дають концерти і святкують, пересічні росіяни скуповують цукор.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, путін має психічні розлади або страждає на "стероїдну лють" через лікування від раку.
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