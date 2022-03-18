Тріумф скрєп: путін у "Лужниках" звернувся до росіян у куртці за 1,5 мільйона рублів. ФОТО

Тамара Кудрявченко — П'ятниця, 18 березня 2022, 17:13

Президент росії володимир путін звернувся до росіян зі сцени концерту, влаштованого у Москві на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні.

Навіть ті факти, що його країна знаходиться на межі дефолту, а звичайний цукор став на вагу золота, не завадили російському гаранту вийти до людей у куртці свого улюбленого бренду вартістю майже півтора мільйона рублів (близько 12 тисяч доларів).

На цю "незначну" деталь звернули уваги у Telegram-каналі ТМТ.

 
Путін не зрадив свої смаки навіть під час війни 
 
Це улюблений бренд Путіна

А поки у Москві дають концерти і святкують, пересічні росіяни скуповують цукор. 

Нагадаємо, за даними британської розвідки, путін має психічні розлади або страждає на "стероїдну лють" через лікування від раку. 


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