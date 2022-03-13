"Стероїдна лють": західна розвідка знайшла медичні причини неадекватної поведінки путіна

Президент росії володимир путін має розлади мозку, спричинені деменцією, хворобою Паркінсона або так званою "стероїдною люттю", котра є результатом лікування від раку.

Такі висновки з посиланням на близькі до Кремля джерела зробили високопоставлені члени розвідувального альянсу "Five Eyes", до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та Сполучені Штати.

Про це пише The Daily Mail.

Шпигуни вважають, що існує фізіологічне пояснення того, що російський президент вирішив вторгнутися в Україну. До подібних думок приводить не лише неадекватна поведінка путіна, а і його роздуте обличчя на останніх кадрах та абсурдна дистанція з підлеглими.

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"За останні п’ять років у прийнятті рішень путіна відбулися помітні зміни. Ті, хто його оточує, бачать помітні зміни в достовірності та ясності того, що він говорить, і того, як він сприймає світ навколо себе", - каже джерело в службі безпеки.

Також інформатор додав, що ця відсутність чіткого мислення посилюється відсутністю "петлі негативного зворотного зв’язку", оскільки російського лідера "просто не інформують" про невдачі росіян під час вторгнення.

Розвідка висуває теорії про те, що Путін або страждає на захворювання мозку, як, наприклад, хвороба Паркінсона або більш загальна форма деменції, або що він хворий на рак, і лікування, яке він отримує, змінило його душевний баланс.

Роздуте обличчя путіна може свідчити про лікування стероїдами від раку фото getty images

Остання теорія, яку британська розвідка вважає вірогідною, полягає в тому, що погіршення психіки є наслідком так званої "стероїдної люті", викликаної тривалим вживанням стероїдів.

До того ж, помітно набрякле обличчя та шия путіна теж можуть вказувати на побічний ефект стероїдів разом із змінами настрою та поведінки.

Джерела також посилаються на бажання путіна ізолюватися від людей через страх захворіти чимось супутнім, що може підвищити ризик смерті.

Нагадаємо, два роки тому західні ЗМІ писали, що Аліна Кабаєва начебто вмовляє путіна піти на пенсію через хворобу Паркінсона.

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