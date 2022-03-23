Тепер офіційно: імені Лорак більше не буде на Алеї зірок у Чернівцях

Іменну зірку співачки Ані Лорак офіційно прибрали з Алею зірок у Чернівцях.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради через замовчування артисткою подій в Україні.

Про це секретар виконкому Сергій Добржанський повідомив у Facebook.

Також виконком ухвалив рішення домонтувати зірку оперного співака Василя Герелло, який 18 березня брав участь у пропагандистському концерті в Лужниках

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Цікаво, що зірку Лорак ще у січні 2015 року було демонтовано невідомими. Як повідомили TabloID у Чернівецькій міській раді, відтоді на місці зірки була дірка. Але тоді це було не офіційне рішення, а вчинок когось незадоволеного позицією співачки та її концертами у росії. Тепер же відзнаку на Алеї прибрали на адміністративному рівні.

Так зірка Лорак у Чернівцях виглядає з 2015-го року

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин прокоментувала "нейтральне ставлення" Ані Лорак до політики.

Також планують позбавити почесних звань і артистів: Миколу Баскова, Філіпа Кіркорова, Світлану Лободу і Таїсію Повалій.