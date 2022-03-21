Зеленського просять позбавити звань "народних" та заслужених" Баскова, Лорак, Кіркорова й Повалій із Лободою

Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради звернувся до президента Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород - почесних звань "Народний артист України" та "Заслужений артист України" - низки культурних діячів: тих, хто підтримав "спецоперацію" росії або відмовчується.

Ідеться про співаків Миколу Баскова та Філіпа Кіркорова, режисера Володимира Бортка, оперного співака Василя Герелла, композитора Ігоря Крутого, співачок Кароліну Куєк (Ані Лорак), Світлану Лободу і Таїсію Повалій.

По це у Facebook повідомила заступниця керівника комітету Євгенія Кравчук.

Таїсія Повалій має звання "Заслужена артистка України" та "Народна артистка України". Микола Басков - "Народний артист України" фото з instagram повалій

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"У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України. Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно", - наголосила вона.

Нагадаємо, рік тому Кіркоров нагадував, що звання "народного" він отримав "з рук далеко не проросійського президента Віктора Ющенка - і не тому, що заспівав десять разів "Шарманку".

Цікаво, що пропозиції позбавити звань Повалій, Лорак і Баскова лунали в Раді й раніше. Але руки зрештою дійшли лише до Йосипа Кобзона, нині вже покійного.

Як відомо, Світлана Лобода в своєму Instagram освітлює те, що відбувається в Україні. Вона почала робити це не одразу, зате називає війну - війною. Ані Лорак теж було подала голос, але потім принишкла, і її Instagram недоступний.

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