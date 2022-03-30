Том Оделл, Джамала та Ед Ширан на концерті у Бірмінгемі зібрали $17,5 мільйонів для українців

29 березня в Бірмінгемі відбувся благодійний концерт на підтримку України, на якому заспівали Ед Ширан, Джамала, Том Оделл, Ніл Роджерс та багато інших зірок.

Як повідомляє ITV, під час концерту було зібрано близько 17,5 мійльйонів доларів.

Джамала виконала пісню "1944", з якою перемогла на Євробаченні-2016.

"Дуже дякую всім музикантам за підтримку України. За те, що стоїте разом з Україною, бо це справді важливо для нас", - звернулася співачка до гостей.

Джамала взяла участь вже у кількох благодійних концертах на підтримку України в різних країнах фото getyy images

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Ініціатор заходу Ед Ширан не лише заспівав на сцені, а й додав у сторіс в Instagram відео гурту "Антитіла", з якими, на жаль, не вдалося заспівати у прямому ефірі.

Співак оприлюднив фрагмент кліпу на пісню "Hello"

Сцена була прикрашена соняшниками фото getty images

Ед заспівав разом з виконавицею Камілою Кабелло фото getty images

Підтримала українців і співачка Біллі Айліш, яка, на жаль, не змогла відвідати благодійний концерт.

Біллі з братом записали коротке відеозвернення на підтримку України

Том Оделл виразив підтримку Україні манікюром...

...Та піснями фото getty images

Палома Фейт теж заспівала на підтримку українців фото getty images

"Все буде Україна", - нібито кажуть нам Палома Фейт, Джамала і Ніл Роджерс фото getty images

Нагадаємо, раніше Джамала виступила на німецькому нацвідборі, під час якого зібрали 3 мільйони євро для українців.

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