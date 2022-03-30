Том Оделл, Джамала та Ед Ширан на концерті у Бірмінгемі зібрали $17,5 мільйонів для українців
29 березня в Бірмінгемі відбувся благодійний концерт на підтримку України, на якому заспівали Ед Ширан, Джамала, Том Оделл, Ніл Роджерс та багато інших зірок.
Як повідомляє ITV, під час концерту було зібрано близько 17,5 мійльйонів доларів.
Джамала виконала пісню "1944", з якою перемогла на Євробаченні-2016.
"Дуже дякую всім музикантам за підтримку України. За те, що стоїте разом з Україною, бо це справді важливо для нас", - звернулася співачка до гостей.
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Ініціатор заходу Ед Ширан не лише заспівав на сцені, а й додав у сторіс в Instagram відео гурту "Антитіла", з якими, на жаль, не вдалося заспівати у прямому ефірі.
Підтримала українців і співачка Біллі Айліш, яка, на жаль, не змогла відвідати благодійний концерт.
Нагадаємо, раніше Джамала виступила на німецькому нацвідборі, під час якого зібрали 3 мільйони євро для українців.
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