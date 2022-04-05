"Канючить гроші в друзів": американське видання розказало про фінансову скруту Абрамовича

Подейкують, російський олігарх Роман Абрамович, чиї статки заморожені через санкції, благає своїх заможних друзів, щоби вони позичили йому грошенят. Йому потрібен мільйон доларів, щоби продовжувати платити персоналові.

До кого вже звертався Абрамович, розказало джерело видання Page Six.

"Роман просить своїх найближчих впливових друзів позичити йому $1 мільйон. Він каже, що ніколи не було такого, щоби він не виплачував зарплатню своєму персоналові, а це становить 750 тисяч доларів на тиждень, і оскільки його статки заморожені, він не в змозі заплатити своїм людям", - повідомив інформатор.

Ось воно яке, зубожіння... фото afp з сайту getty images

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"Він звертався за грішми до голлівудського продюсера та режисера Бретта Ратнера і до родини Ротшильдів, і ще багато до кого, але - хоча вони з Романом і добрі друзі - вони не погодилися дати йому грошей, оскільки або не мають стільки готівки, або, крім цього, неясно, якими будуть наслідки згідно з міжнародними законами", - пояснив співрозмовник видання.

За даними Bloomberg, багатство Абрамовича, яким він наразі не може користуватися, становить 14,3 мільярда доларів.

Ратнер відмовився від коментарів на цю тему, а з Ротшильдами та речником самого Абрамовича виданню зв'язатися не вдалося.

До слова, подейкують, що страждання 55-річного Абрамовича хоч трішечки полегшує нове кохання. Як повідомляє The Mirror, в олігарха роман із 25-річною акторкою Олександрою Корендюк, яка знялася в епізодичній ролі у серіалі "Вы все меня бесите". Своє особисте життя дівчина не афішує, як, звісно, і її ймовірний бойфренд.

Так буцімто виглядає нова пасія Абрамовича фото з сайту The Mirror

Цікаво, що в Корендюк буцімто українське коріння. Видання назвало це "іронічним", враховуючи, що Абрамович влетів під санкції саме через війну росії проти України.

Нагадаємо, в 2017-му Роман розлучився зі своєю третьою дружиною, Дашею Жуковою і відтоді парубкує.

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