"Підрахуй" у Дубаї: Ківалов світить голим торсом у теплих краях. ФОТО

Екснардеп Сергій Ківалов, також відомий як "Підрахуй", під час війни перебуває далеченько від України. 67-річний політик вигрівається на сонечку в Дубаї.

Фото пляжника Ківалова з голим торсом надіслали журналістові Михайлу Ткачу.

Ківалов у ОАЕ світить голим торсом скріншот із facebook ткача

Судячи з Facebook Ківалова, перед початком війни він перебував у Одесі. За даними Ткача, екснардеп вилетів із країни 22-го лютого рейсом Київ-Лондон.

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Як відомо, Ківалов полюбляє оточувати себе розкішними інтер'єрами "пшонка-стайл" та власними портретами.

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