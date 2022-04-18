"Підрахуй" у Дубаї: Ківалов світить голим торсом у теплих краях. ФОТО
— Понеділок, 18 квітня 2022, 20:10
Екснардеп Сергій Ківалов, також відомий як "Підрахуй", під час війни перебуває далеченько від України. 67-річний політик вигрівається на сонечку в Дубаї.
Фото пляжника Ківалова з голим торсом надіслали журналістові Михайлу Ткачу.
Судячи з Facebook Ківалова, перед початком війни він перебував у Одесі. За даними Ткача, екснардеп вилетів із країни 22-го лютого рейсом Київ-Лондон.
Як відомо, Ківалов полюбляє оточувати себе розкішними інтер'єрами "пшонка-стайл" та власними портретами.
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