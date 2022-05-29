Kalush Orchestra продали свій кубок з Євробачення: сума вражає. ОНОВЛЕНО

Ввечері 29-го травня закінчився благодійний онлайн-аукціон, де гурт Kalush Orchestra продав свій кубок, який виграли на Євробаченні-2022.

Музиканти отримали 900 тисяч доларів які підуть на комплекс безпілотників PD-2 для української армії.

Володарем статуетки стала криптобіржа WhiteBIT, яка зробила найбільшу крипто-ставку.

Аукціон проводив у прямому ефірі Instagram шоумен і волонтер Сергій Притула.

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Як відомо, окрім кубку, в аукціоні розіграли рожеву панаму, в якій Олег Псюк виступав на сцені Євробачення в Турині. За можливість виграти капелюх учасники аукціону надонатили 11 мільйонів гривень, які теж підуть на допомогу армії.

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