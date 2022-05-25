Лідер Kalush Orchestra з Притулою виставили на аукціон культову рожеву панаму та статуетку Євробачення

Гурт Kalush Orchestra, який переміг у Євробаченні-2022, як і обіцяв, виставив на аукціон статуетку з конкурсу, гроші за яку підуть на допомогу армії.

Крім того, лідер гурту Олег Псюк вирішив продати ще й свою рожеву панаму, в якій виступав на конкурсі у Турині.

Разом із телеведучим і волонтером Сергієм Притулою артист організував продаж та оголосив про це в Instagram.

Усі зібрані гроші підуть у фонд Сергія Притули, який допомагає армії

Капелюх Псюка, який одразу ж став модним трендом, продають за 5 євро або 200 гривень. Переможця оберуть рандомно серед усіх учасників аукціону. За кожен донат у 5 євро учасник отримує позначку у розіграші. Тож чим більше донатів, тим більше позначок і відповідно шансів перемогти.

Статуетка з Євробачення дістанеться тому, хто дасть за неї найбільшу суму. Причому платити можна навіть у криптовалюті.

Аукціон закінчиться 28-го травня о 19.00.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KALUSH (@kalush.official)

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