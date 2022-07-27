Квіти мінних зон: Океан Ельзи випустили кліп з кадрами війни та оголосили збір на пікапи

Гурт "Океан Ельзи" випустив кліп на пісню "Квіти мінних зон", яка була написана ще кілька років тому.

Відео було знято нещодавно і в нього, за словами авторів, увійшли документальні кадри з Донбасу.

"Це більше, ніж просто нові пісня та відео. Це - наше сьогодення, наше життя і наша віра", - йдеться в Instagram гурту.

В основі відео є ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах - життя в тилу та бойові дії на фронтах війни за Свободу і Незалежність України.

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"А найголовніше, сьогодні - це не два паралельні світи, а наша СПІЛЬНА, ОДНА НА ВСІХ реальність. Коли на відстані руки - війна, на відстані руки - тил. Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення "все добре у нас", "я норм", "живий" або просто "+". І тут же - лють до ворога, яка перетворюється на рішучість, сміливість і непохитну віру у звільнення кожного метру своєї країни", - зазначають музиканти.

Кошти від монетизації кліпу та пісні на музичних платформах будуть долучені до збору на пікапи для ЗСУ разом із фондом "Повернись живим".

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