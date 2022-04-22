"Доки над гордим Азовом сонце встає": Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя
Гурт "Океан Ельзи" презентував пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя, які вже майже 2 місяці героїчно боронять місто.
Композицію "Місто Марії" музиканти на чолі зі Святославом Вакарчуком записали на репетиції 21-го квітня, а презентували вже наступного дня.
"Ні, корабельні гармати
Не розібють мою мрію
Віру ніколи не зрадить серце моє
Буде до віку стояти
Праведне місто Марії
Доки над гордим Азовом Сонце встає", - співає Славко.
Нагадаємо, Святослав Вакарчук записав кавер на композицію англійського співака Джо Кокера "You Are So Beautiful", присвятивши його Україні.
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