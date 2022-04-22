"Доки над гордим Азовом сонце встає": Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя

Тамара Кудрявченко — П'ятниця, 22 квітня 2022, 17:37

Гурт "Океан Ельзи" презентував пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя, які вже майже 2 місяці героїчно боронять місто. 

Композицію "Місто Марії" музиканти на чолі зі Святославом Вакарчуком записали на репетиції 21-го квітня, а презентували вже наступного дня.  

"Ні, корабельні гармати

 Не розібють мою мрію

 Віру ніколи не зрадить серце моє

 Буде до віку стояти

 Праведне місто Марії

 Доки над гордим Азовом Сонце встає", - співає Славко.

 
ілюстрація нікіти тітова

Нагадаємо, Святослав Вакарчук записав кавер на композицію англійського співака Джо Кокера "You Are So Beautiful", присвятивши його Україні. 

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