"Доки над гордим Азовом сонце встає": Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя

Гурт "Океан Ельзи" презентував пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя, які вже майже 2 місяці героїчно боронять місто.

Композицію "Місто Марії" музиканти на чолі зі Святославом Вакарчуком записали на репетиції 21-го квітня, а презентували вже наступного дня.

"Ні, корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом Сонце встає", - співає Славко.

ілюстрація нікіти тітова

Нагадаємо, Святослав Вакарчук записав кавер на композицію англійського співака Джо Кокера "You Are So Beautiful", присвятивши його Україні.

