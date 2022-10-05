Лорак, Повалій, Тодоренко і Седокова потрапили до санкційного списку РНБО

Співачки Ані Лорак, Таїсія Повалій, Ганна Седокова і Регіна Тодоренко потрапили до списку колаборантів, на яких має накласти санкції Рада нацбезпеки та оборони.

Список, що складається з понад 3-х тисяч імен, РНБО схвалила 30 вересня, пише Економічна правда.

Кажуть, Лорак просила її "не задовбувати" розмовами про війну . Цікаво, як вона почуватиметься тепер

Накладання санкцій передбачає конфіскацію будь-яких активів в Україні. Але вони будуть введені в дію лише після того, як указ затвердить президент Зеленський.

Седокова, на відміну від колег, не так часто бувала в Україні останніми роками, бо жила між Москвою та Лос-Анджелесом. От і зараз Аня з дітьми і чоловіком в Америці

Також під санкції потрапили родина путіна та інші ключові російські політики, олігархи і колаборанти.

Одеситка Тодоренко не сказала нічого про війну, зате встигла народити другого сина та повернутися до роботи в росії

Як відомо, вище згадані українські співачки багато років працюють у росії, а протягом війни ніяк не висловлювалися на підтримку батьківщини.

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