Лорак, Повалій, Тодоренко і Седокова потрапили до санкційного списку РНБО
Співачки Ані Лорак, Таїсія Повалій, Ганна Седокова і Регіна Тодоренко потрапили до списку колаборантів, на яких має накласти санкції Рада нацбезпеки та оборони.
Список, що складається з понад 3-х тисяч імен, РНБО схвалила 30 вересня, пише Економічна правда.
Накладання санкцій передбачає конфіскацію будь-яких активів в Україні. Але вони будуть введені в дію лише після того, як указ затвердить президент Зеленський.
Також під санкції потрапили родина путіна та інші ключові російські політики, олігархи і колаборанти.
Як відомо, вище згадані українські співачки багато років працюють у росії, а протягом війни ніяк не висловлювалися на підтримку батьківщини.
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