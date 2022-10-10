Помста буде: за 6 годин українці задонатили Притулі на дрони понад 100 мільйонів гривень

Телеведучий та волонтер Сергій Притула разом із громадським діячем Сергієм Стерненком відреагували на ракетний обстріл відкриттям збору на дрони-камікадзе.

Українці активно долучилися до збору коштів і зібрали понад 100 мільйонів гривень менш ніж за 6 годин.

Сума на момент публікації

Як відомо, з самого початку війни Притула волонтерить та допомагає забезпечувати ЗСУ необхідною технікою та амуніцією.