Помста буде: за 6 годин українці задонатили Притулі на дрони понад 100 мільйонів гривень
— Понеділок, 10 жовтня 2022, 17:50
Телеведучий та волонтер Сергій Притула разом із громадським діячем Сергієм Стерненком відреагували на ракетний обстріл відкриттям збору на дрони-камікадзе.
Українці активно долучилися до збору коштів і зібрали понад 100 мільйонів гривень менш ніж за 6 годин.
Як відомо, з самого початку війни Притула волонтерить та допомагає забезпечувати ЗСУ необхідною технікою та амуніцією.
Раніше він допоміг гурту Kalush Orchestra продати кубок Євробачення і культову рожеву панаму, щоби допомогти зібрати гроші на підтримку нашої армії.
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