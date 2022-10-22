Єрмак із Макфолом закликали Захід накласти санкції на Лорак, Кіркорова, Повалій та ще понад 100 осіб

Міжнародна робоча група з питань санкції проти росії, яку очолює голова ОП Андрій Єрмак та експосол США в росії Майкл Макфол, закликають Захід накласти санкції на 166 осіб.

До списку, який оприлюднили на сайті президента 18-го жовтня, потрапили українки Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, Сніжана Єгорова та Ганна Седокова.

"У нашій Дорожній карті індивідуальних санкцій ми виокремили з десяти категорій осіб, які підлягають санкціям, пропагандистів, оскільки вони "послідовно відтворюють брехливі наративи відповідно до політики Кремля, закладаючи ідеологічний фундамент для війни Росії та приховуючи воєнні злочини, що вчиняються і надалі". Підкатегорії у цьому документі в цілому можуть бути поділені на дві великі групи: ті, хто генерує ідеї для пропаганди (ідеологи), і ті, хто передає та розповсюджує ці ідеї (рупори)", - йдеться у документі.

"Нижче наведено неповний перелік російських лідерів думок, митців, а також т.зв. інтелектуалів, які відкрито чи приховано генерують наративи відповідно до кремлівської пропаганди, поширюють брехню щодо війни Росії проти України й, таким чином, підтримують політику, спрямовану на підрив територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та безпеки України. З 2014 року багато з них відвідали тимчасово окуповані території України... Демократії з усього світу мають долучити цих осіб до своїх санкційних списків", - наголошують автори списку.

Аллєгрова, Басков, Бадоєва, Безруков теж є у списку

Канделакі, Єгорову, Дюжева і Доліну давно треба заборонити всюди

Кіркоров, Лазарєв та Куєк (Ані Лорак)

Ще одна уродженка України, Лоліта Мілявська у списку

Українка Повалій опинилася в одному "почесному" списку з Расторгуєвим, Пореченковим, Прігожиним і Петросяном

Регіна Тодоренко у списку поруч зі своїм чоловіком Владом Топаловим, через якого вона залишилася у Москві і, судячи зо всього, мовчить про війну

Повний список дивіться на сайті президента.

Нагадаємо, днями Зеленський підписав указ, яким увів в дію санкції РНБО, під які потрапили співачки Повалій, Лорак, Седокова і Тодоренко.

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