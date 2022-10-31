Кароль, Саніна, Харчишин чи DziDzio: українці можуть у "Дії" обрати журі Нацвідбору на Євробачення

Національний мовник "Суспільне" разом із Міністерством цифрової трансформації впровадили у додатку "Дія" голосування за склад журі Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2023.

Відтепер кожен українець зможе вплинути на формування суддівського складу.

Серед кандидатів артисти Jamala, Тіна Кароль, солістка гурту GO_A Катерина Павленко, Злата Оґнєвіч, Юлія Саніна (The Hardkiss), Валерій Харчишин (Друга ріка), Тарас Тополя (Антитіла) та Михайло Хома (DziDzio), а також режисер та хореограф Костянтин Томільченко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дія — Державні послуги онлайн (@diia.gov.ua)

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"Цьогоріч ми вперше транслювали Євробачення в Дії. Фінал конкурсу подивилися більше мільйона українців. Тепер переходимо до наступного етапу — опитування "Євробачення-2023: обираємо журі Нацвідбору". Вперше в історії конкурсу суддів обиратимуть українці", — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, цьогоріч у "Євробаченні" не братимуть участь низка країн. Всі вони відмовилися з однакової причини.

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