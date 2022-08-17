Жодних пісень російською: розпочато прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2023

Суспільне Мовлення оголосило про початок прийому заявок на участь у Національному відборі на Євробачення-2023. Музичним продюсером відбору стане Дмитро Шуров (Pianoбой).

Умови для претендентів оприлюднено у офіційному Instagram.

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"Я радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту. Я знаю, що такі люди в нас є, і, хоча зараз творити дуже важко, я запрошую і закликаю музикантів усіх стилів та жанрів терміново братись за улюблений інструмент і долучатись до відбору", - сказав Шуров.

"Приймання заявок триватиме до 15 жовтня, тож у вас є майже два місяці, щоб створити свою переможну пісню, яка дихає новою Україною, пісню, яка зачепить і надихне світ", - додав музикант.

Як відомо, Європейська мовна спілка вирішила, що наступний конкурс, із міркувань безпеки, пройде не в Україні, а у Великій Британії. За право приймати Євробачення поборються сім міст.

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