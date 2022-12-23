Копіюванню не підлягає: експертка з етикету прокоментувала одяг Зеленського під час візиту до США

Образ президента Володимира Зеленського під час візиту до США викликав неоднозначну реакцію мережі. Дехто не оцінив світшот гаранта з гербом замість ділового костюма.

Утім, на думку експертки з етикету Анни Чаплигіної з луком Зеленського було все гаразд. Чому - вона докладно пояснила у своєму дописі в Facebook.

"Що не так із одягом президента Володимира Зеленського під час візиту до США? Відповідь. НІ-ЧО-ГО. Це сміливе та ідеально точне рішення за унікальних умов унікального завдання. Тобто сліпому копіюванню не підлягає", - заявила Анна.

Президент уперше з 24-го лютого виїхав за кордон і одразу ж в США фото з Instagram

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"Одяг є інструментом комунікації, її невербальною складовою. Є три рівні передачі повідомлення за живої комунікації: вербальний, паравербальний і невербальний. Це передача інформації у точці. На цьому будується самопрезентація – подача себе та враження, яке формується про вас у перші секунди. Впливає на бажання/небажання вас до себе підпустити. При виборі одягу у нестандартній ситуації потрібно відповісти на п'ять питань: хто, з ким, де, коли і навіщо (ключове питання).

Одяг, як інструмент комунікації, має п'ять параметрів, якими можна "гратися": форма, фактура, колір, крій, деталі. Готові рішення, тобто правила, доречні за стандартних умов завдання. Якщо хоча б один параметр завдання змінився, готові рішення не працюють. Потрібно знайти нове рішення, розуміючи принципи пошуку.

Зустріч Володимира Зеленського та Джозефа Байдена на сьогоднішній день, починаючи з 24 лютого 2022 року, це найважливіша зустріч найвищого рівня на всій планеті. Тобто хто з ким – найважливіші постаті на дошці. Де і коли — на території держави, де працюють цивілізовані правила за часів, коли цивілізовані правила не працюють в Україні та в усьому світі. Навіщо засвідчити значущість особистою присутністю, подяку за підтримку та попросити про ще більше", - пише Чаплигіна.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений President Joe Biden (@potus)

"Мінімальний принцип ділового характеру одягу виконаний – лікті, коліна, стопи, груди – все тіло Зеленського закрите. Він не футболці та шортах поїхав. І не в сандалях. Фактура і колір говорять про завдання та їх характер — військові (джинси не передають військовий меседж). Крій, деталі штанів, взуття військові. І одна деталь, дуже важлива – герб на грудях. Усе. Нічого зайвого чи випадкового.

Чому не костюм? Діловий костюм є уніформою у сферах стабільності: держслужба, фінанси, юриспруденція. Він є, як мінімум, декларацією про те, що проблеми вирішуватимуть у цивілізованому, тобто правовому полі. Якби Володимир Зеленський одягнув костюм, то на невербальному рівні йшов би сигнал "все гаразд, граємо за правилами, у нас теж усе за правилами — у світі все цивілізовано". Але ні. У світі не працюють правила цивілізованого, шанобливого співіснування держав! Сміливість рішення у тому, щоб заявити правду на території, де тепло та мирно, порушивши звичний спокій.

Сліпо копіювати цей образ не можна. Він продуманий під ситуацію, під статуру є органічним продовженням образу, який використовувався з 24 лютого. Надягніть на чоловіка іншої комплекції і ефекту не буде

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Нагадаємо, раніше Анна Чаплигіна вже коментувала образ першої леді у Парижі та окуляри Юлії Мендель.