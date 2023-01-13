Винуватиця куршевельського скандалу виправдалася за гучне святкування: Жодних "державних коштів"

Незважаючи на те, що в епіцентр куршевельського скандалу потрапила "Міс" Каріна Жосан разом зі своїм чоловіком Сергієм Ошеровським, славнозвісну вечірку з нагоди свого дня народження закотили не вони, а їхня подружка Аліна Варакута.

Білявка, на яку так само полилося багато хейту в мережі, вирішила пояснити свої дії та навіть вибачилася за те, що показала гуляння у своєму Instagram.

Варакута запевнила, що ніяких державних грошей ніколи в руках не тримала, а всі кошти, витрачені на Куршевель, заробила власноруч. Судячи з даних в Instagram, дівчина заробляє криптою та NFT.

11-го січня Аліна вітала себе з днем народження та ще не підозрювала, на що перетвориться її свято

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Також, звісно, Аліна заявила, що сума, яку вона витратила на допомогу Україні, набагато більша за ту, яка пішла на її свято.

Сторіс Варакути видалив Instagram, тому вона перепостила їх у Telegram

Для більшого ефекту Аліна показала, що постила з початку повномасштабного вторгнення

Варакута зі своїм хлопцем Дмитром Величком, який, судячи з його Instagram, близько спілкується з Ошеровським

Величко з Ошеровським в Одесі. Цікаво, яку саме мрію мав на увазі Дмитро

Перед Куршевелем Аліна, як і Каріна, була в Дубаї

Нагадаємо, після того, як Жосан та Варакута поділилися в мережі відео свого гульбану в Куршевелі, про них заговорили навіть російські пропагандисти.