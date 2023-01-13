Винуватиця куршевельського скандалу виправдалася за гучне святкування: Жодних "державних коштів"

ТаблоID 13 січня, 08:34

Незважаючи на те, що в епіцентр куршевельського скандалу потрапила "Міс" Каріна Жосан разом зі своїм чоловіком Сергієм Ошеровським, славнозвісну вечірку з нагоди свого дня народження закотили не вони, а їхня подружка Аліна Варакута.

Білявка, на яку так само полилося багато хейту в мережі, вирішила пояснити свої дії та навіть вибачилася за те, що показала гуляння у своєму Instagram.

Варакута запевнила, що ніяких державних грошей ніколи в руках не тримала, а всі кошти, витрачені на Куршевель, заробила власноруч. Судячи з даних в Instagram, дівчина заробляє криптою та NFT.

 
11-го січня Аліна вітала себе з днем народження та ще не підозрювала, на що перетвориться її свято

Також, звісно, Аліна заявила, що сума, яку вона витратила на допомогу Україні, набагато більша за ту, яка пішла на її свято.

 
Сторіс Варакути видалив Instagram, тому вона перепостила їх у Telegram
 
 
 
 
 
 
Для більшого ефекту Аліна показала, що постила з початку повномасштабного вторгнення
 
Варакута зі своїм хлопцем Дмитром Величком, який, судячи з його Instagram, близько спілкується з Ошеровським
 
Величко з Ошеровським в Одесі. Цікаво, яку саме мрію мав на увазі Дмитро
 
Перед Куршевелем Аліна, як і Каріна, була в Дубаї

Нагадаємо, після того, як Жосан та Варакута поділилися в мережі відео свого гульбану в Куршевелі, про них заговорили навіть російські пропагандисти.


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