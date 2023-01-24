Доньку і дружину Жеваго помітили на модному показі в Парижі. ФОТО
23-го січня у Парижі відбувся славнозвісний показ Schiaparelli, на якому презентували сукні з головами тварин.
І як виявилося, таку "важливу" модну подію не змогли пропустити донька та дружина бізнесмена Костянтина Жеваго, підозрюваного у розтраті $113 мільйонів коштів банку "Фінанси та кредит".
У Facebook увагу на це звернув журналіст УП Михайло Ткач.
Панянки Аліна та Софія сиділи неабиде, а в першому ряду (Кайлі Дженнер посунся) та з цікавістю розглядали нову колекцію.
Продовжуємо розповідати про олігарха Жеваго, який за запитом українських правоохоронців очікує на екстрадицію у...Posted by Mykhailo Tkach on Tuesday, January 24, 2023
Як відомо, Костянтин Жеваго з липня 2021-го перебуває у міжнародному розшуку. У грудні 2022-го його було затримано на гірськолижному курорті в Куршавелі.
А 10-го січня Жеваго, очікуючи екстрадиції, вийшов під заставу в 1 мільйон євро.
Нагадаємо, Тиждень моди в Парижі відвідал також путіністка Яна Рудковська. Її поява на показі Dior обурила українців та викликала шквал критики.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Vip-біженці: зятя Тимошенко, Воронова та авто Литвина-молодшого помітили в Відні
"Міс Україна Всесвіт" Каріна Жосан із чоловіком у розшуку МВС сколихнули мережу гулянкою у Куршевелі з шампанським на 70 тисяч
Розрулювала поліція: як жінка Мураєва у Відні своїм паркуванням затор спричинила