Доньку і дружину Жеваго помітили на модному показі в Парижі. ФОТО

23-го січня у Парижі відбувся славнозвісний показ Schiaparelli, на якому презентували сукні з головами тварин.

І як виявилося, таку "важливу" модну подію не змогли пропустити донька та дружина бізнесмена Костянтина Жеваго, підозрюваного у розтраті $113 мільйонів коштів банку "Фінанси та кредит".

У Facebook увагу на це звернув журналіст УП Михайло Ткач.

Цікаво, чи зустріли вони на показі російську патріотку Яну Рудковську , яка нині теж перебуває на Тижні моди в Парижі скрін із соцмереж

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Панянки Аліна та Софія сиділи неабиде, а в першому ряду (Кайлі Дженнер посунся) та з цікавістю розглядали нову колекцію.

Продовжуємо розповідати про олігарха Жеваго, який за запитом українських правоохоронців очікує на екстрадицію у... Posted by Mykhailo Tkach on Tuesday, January 24, 2023

Як відомо, Костянтин Жеваго з липня 2021-го перебуває у міжнародному розшуку. У грудні 2022-го його було затримано на гірськолижному курорті в Куршавелі.

А 10-го січня Жеваго, очікуючи екстрадиції, вийшов під заставу в 1 мільйон євро.

Нагадаємо, Тиждень моди в Парижі відвідал також путіністка Яна Рудковська. Її поява на показі Dior обурила українців та викликала шквал критики.

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