"Зміцнюєш мене": Зеленський привітав свою ОВ та побажав перемоги над орками

6-го лютого перша леді України Олена Зеленська святкує своє 45-річчя.

Президент Володимир Зеленський традиційно привітав дружину у мережі та подякував їй за дітей і підтримку.

"Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти Є. В моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і Перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини… І ще раз за ЦЕЙ рік. Як ти представляла Україну. За дітей наших чудових, за ОВ та КВ. Вітаю тебе з твоїм ДН. Бажаю ОДНОГО тобі. Щоб день перемоги ЛЮДЕЙ над ОРКАМИ скоріше настав у твоєму житті. В нашому житті… В житті всього народу! Бажаю, люблю, вітаю! Кохана ОВ, твій ВО", - написав Зеленський.

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Нагадаємо, 25-го січня 45-річчя відсвяткував президент Володимир Зеленський. Перша леді традиційно присвятила чоловікові зворушливий пост і виклала фото разом із ним.

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