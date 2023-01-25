"Не змінився, той самий": перша леді привітала Зеленського з 45-річчям і побажала йому усміхатися, як на ФОТО

25-го січня президент Володимир Зеленський святкує 45-річчя. І однією з перших його привітала дружина Олена Зеленська.

Перша леді традиційно присвятила чоловікові зворушливий пост і виклала фото разом із ним.

"Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: "Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять", - написала Олена.

"Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо", - наголосила вона.

"Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров’я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!", - написала перша леді.

До речі, 6-го лютого Зеленській теж виповниться 45.

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