16-го травня у Франції стартував щорічний Каннський фестиваль, який традиційно зібрав велику кількість світових зірок.

Зокрема, 76-та церемонія відкриття та урочистий хідник запам’яталися появою Джонні Деппа. Прем’єра стрічки "Фаворитка" з ним у головній ролі в межах офіційної програми фестивалю стала для актора першою серйозною появою на публіці після закінчення судової війни з ексдружиною, актрисою Ембер Хьорд.

Джонні Депп із колегами по фільму П'єром Рішаром та Майвенн Ле Беско на відкритті фестивалю фото getty images

Також не обійшлося без підтримки України на фестивалі. Французька актриса Кетрін Деньов прочитала зі сцени церемонії відкриття вірш Лесі Українки "Надія". У виконанні зірки рядки прозвучали французькою.

Catherine Deneuve supports Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F8q2nhdJMZ — ᴀᴍɪɪ (@merylmarylue) May 16, 2023

Синьокоса Хелен Міррен обрала сукню під колір пасм фото getty images

Подружжя акторів Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас взяли на хідник із собою 20-річну дочку Керрі фото getty images

Ума Турман також відвідала відкриття фестивалю у компанії 21-річного сина Левона фото getty images

Наомі Кемпбелл та її сяюче вбрання фото getty images

Ель Фаннінг у сукні справжньої принцеси від Alexander McQueen фото getty images

На жаль, хідник фестивалю відвідала також хейтерка французького бренду Chanel, російська телеведуча Вікторія Боня. Вона, як і багато інших скрєпних патріотів рф, проживає не на батьківщині. (Конкретно Віка мешкає в Монако). Не зрозуміло, чим надихалася Боня при виборі образу для хідника, але схожість із болотяною кікіморою ігнорувати важко.

А на що вам схожа Боня?

Нагадаємо, на минулорічному Каннському кінофестивалі українська модель Аліна Байкова, попри заборону організаторів, пронесла на хідник прапор України.

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