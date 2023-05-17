Канни-2023: Зета-Джонс і Дуглас з донькою, синьокоса Міррен та вірші Лесі Українки у виконанні Деньов
16-го травня у Франції стартував щорічний Каннський фестиваль, який традиційно зібрав велику кількість світових зірок.
Зокрема, 76-та церемонія відкриття та урочистий хідник запам’яталися появою Джонні Деппа. Прем’єра стрічки "Фаворитка" з ним у головній ролі в межах офіційної програми фестивалю стала для актора першою серйозною появою на публіці після закінчення судової війни з ексдружиною, актрисою Ембер Хьорд.
Також не обійшлося без підтримки України на фестивалі. Французька актриса Кетрін Деньов прочитала зі сцени церемонії відкриття вірш Лесі Українки "Надія". У виконанні зірки рядки прозвучали французькою.
Catherine Deneuve supports Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F8q2nhdJMZ
— ᴀᴍɪɪ (@merylmarylue) May 16, 2023
На жаль, хідник фестивалю відвідала також хейтерка французького бренду Chanel, російська телеведуча Вікторія Боня. Вона, як і багато інших скрєпних патріотів рф, проживає не на батьківщині. (Конкретно Віка мешкає в Монако). Не зрозуміло, чим надихалася Боня при виборі образу для хідника, але схожість із болотяною кікіморою ігнорувати важко.
Нагадаємо, на минулорічному Каннському кінофестивалі українська модель Аліна Байкова, попри заборону організаторів, пронесла на хідник прапор України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Крус у пір’ї, Зендея зі шлейфом і Хадід у золотому сарі попозували на хіднику в Мумбаї. ФОТО
Вік - лише цифра: 72-річна Джейн Сеймур в обтислій сукні з голими плечима зчинила фурор на парадному хіднику