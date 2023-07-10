Мадонна вперше після госпіталізації з'явилася на людях: як виглядає зірка. ФОТО

Шанувальники американської співачки Мадонни, не на жарт налякані її нещодавньою госпіталізацією, нарешті можуть переставати хвилюватися. Схоже. 64-річна артистка, яку виписали 29-го червня, швидко відновлюється.

Її зазнімкували під час прогулянки з подругою в Нью-Йорку, пише Page Six.

Кадри з Мадж, вбраною в зручний костюм із шортами, кросівки та капелюх, оприлюднила у TikTok подкастерка Лорен Конлін. Співачка виглядала цілком задоволеною і навіть не забула нафарбувати губи, збираючись між люди. Не було схоже, ніби зірці важко ходити.

Також фани Мадонни звернули увагу на свіжий лайк, який вона лишила під відео своїх колеги Сема Сміта, з якими в червні випустила спільний трек "Vulgar".

Цікаво, це сама Мадж лайкнула Сема чи її сммник скріншот із instagram

Як відомо, подейкують, що Мадонна перевиснажила себе дієтами та репетиціями, готуючись до концертного туру, та довго не зважала на погане самопочуття та підвищену температуру.

Як дізналося видання The Mirror, того дня, коли співачку знайшли непритомною в її оселі, їй було терміново введено препарат "Наркан", який використовується при передозуванні опіоїдами, а ще допомагає пацієнтам, які страждають від токсичного шоку.

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