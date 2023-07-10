Емеральд у річницю знайомства пригадала історію стосунків із чоловіком і привітала його ніжними ФОТО

У житті військової Євгенії Емеральд, яку також називають українською Жанною Д'арк, за останній рік сталося чимало серйозних та приємних змін.

І більшість з них пов’язані з військовослужбовцем і коханим Жені Євгеном Стипанюком, річницю знайомства з яким вона відзначає 10-го липня.

Пара за рік пережила чимало фото з instagram Євгенії Емеральд

Із цієї нагоди Емеральд привітала чоловіка у своєму Instagram та розповіла історію їхніх стосунків.

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"Варто було чекати тебе так довго. Здається, що рік це так мало, але так багато всього відбувалося! Романтичні побачення, пропозиція, одруження, вагітність, війна, сварки, пологи, Бандерятко і багато кохання. Хоч нас зараз розділяє війна – я завжди поруч і моє сердце з тобою", – написала вона.

Євгенія та Євген відзначала річницю знайомства 10-го липня

Ось такі букети дарував Євген своїй коханій

"Я буду чекати тебе, сумувати, плакати і вірити, що зовсім скоро ми зможемо жити простим життям разом! Ти будеш розкидувати панчохи, а я збирати їх і бухтіти. Я кохаю тебе, мій найкращий чоловік! Ми все з тобою витримаємо! І це тільки початок нашої довгої подорожі. Кохаю!", – додала Емеральд.

У квітні цьогоріч подружжя вже стало батьками донечки

У сторіс вона також показала кілька зворушливих моментів їхніх стосунків. Наприклад, як чоловік знайомився з донькою Євгенії, а також їхнє перше побачення.

Знайомство відбулося по відеозв'язку

Стосунки пари розвивалися дуже швидко

Нагадаємо, Емеральд нещодавно вперше показала личко другої доньки. Дівчинка народилася у квітні.

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