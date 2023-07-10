Емеральд у річницю знайомства пригадала історію стосунків із чоловіком і привітала його ніжними ФОТО
У житті військової Євгенії Емеральд, яку також називають українською Жанною Д'арк, за останній рік сталося чимало серйозних та приємних змін.
І більшість з них пов’язані з військовослужбовцем і коханим Жені Євгеном Стипанюком, річницю знайомства з яким вона відзначає 10-го липня.
Із цієї нагоди Емеральд привітала чоловіка у своєму Instagram та розповіла історію їхніх стосунків.
"Варто було чекати тебе так довго. Здається, що рік це так мало, але так багато всього відбувалося! Романтичні побачення, пропозиція, одруження, вагітність, війна, сварки, пологи, Бандерятко і багато кохання. Хоч нас зараз розділяє війна – я завжди поруч і моє сердце з тобою", – написала вона.
"Я буду чекати тебе, сумувати, плакати і вірити, що зовсім скоро ми зможемо жити простим життям разом! Ти будеш розкидувати панчохи, а я збирати їх і бухтіти. Я кохаю тебе, мій найкращий чоловік! Ми все з тобою витримаємо! І це тільки початок нашої довгої подорожі. Кохаю!", – додала Емеральд.
У сторіс вона також показала кілька зворушливих моментів їхніх стосунків. Наприклад, як чоловік знайомився з донькою Євгенії, а також їхнє перше побачення.
Нагадаємо, Емеральд нещодавно вперше показала личко другої доньки. Дівчинка народилася у квітні.
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