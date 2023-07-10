"Наша красуня": 56-річна Сумська показала обличчя без мейкапу

Актриса Ольга Сумська вкотре показалася в мережі у натуральному вигляді без макіяжу.

56-річна зірка виклала селфі без фільтрів та отримала купу компліментів під ним, незважаючи на те, що на фото вона дуже сумна.

"Лишається надія…І віра…Цим живемо…", - написала Сумська.

А коли в коментарях почали питати, що сталося, Ольга відповіла: "Дорогі мої, просто емоції…Розпач".

Реклама:

"Наша красуня", - написав під фото молодий колега Ольги, Тарас Цимбалюк

До речі, були часи, коли Ольга показувалася не лише без макіяжу, а й в купальнику. Також актриса казала, що робить ін'єкції краси, але давненько не ділилася, чим підтримує свій вигляд зараз.

Дощовим Харковом Ольга теж гуляла ненафарбована

Актриса не соромиться віку, а навпаки демонструє природність

Нагадаємо, у травні Сумська з чоловіком відзначали 27-річчя свого шлюбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Хоч на душі туга": Сумська без макіяжу пораділа київській весні. ФОТО

"Трохи гумору в стрічку": Сумська на гастролях ледь не гепнулася з дивану

"Там прослуховується все": Сумська зі сльозами розказала про спілкування з дочкою та онуками, що в Москві