"Хочу додому в Монако": дочка генпрокурора Костіна пожалілася на життя у "Шотландії-Фінляндії". ОНОВЛЕНО

ТаблоID — Вівторок, 8 серпня 2023, 16:27

Дочка генпрокурора Андрія Костіна, Анастасія пожалілася в мережі на життя у "Шотландії-Фінляндії" та попросилася "додому в Монако".

Як повідомив Telegram-канал "Через плечо", дівчина "страждає" від закордонного життя у сторіс свого Instagram. 

"За*бала эта шотландия Финляндия. Я хочу домой в МОНАКО", - написала Настя і показала сумне селфі. 

 
Де саме дівчина перебуває зараз - вона не уточнювала 
 
Але Настя не здається! І мужньо приймає виклики життя закордоном 

Як йдеться в матеріалі Радіо Свобода за 2021 рік, Анастасія Костіна раніше працювала помічницею колеги свого батька, депутата Андрія Задорожного. У той час, як син Задорожного Іван працював поміничком Андрія Костіна. 

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Насті та Івану тоді нараховували однакову зарплатню - 26 тисяч гривень на місяць. Костіна закінчила Одеську юридичну академію, а на своїй посаді займалася питаннями екології, виїжджаючи на місця екологічного лиха та інформуючи про них свого шефа. 

Андрія Костіна призначили на посаду генпрокурора в липні минулого року, попри його сумнівну репутацію

Судячи з Instagram дочки Костіна, ще навесні вона була у Стокгольмі. Останнє фото в її блозі датоване 17-м квітня. 

 
Після квітня дівчина не оновлювала стрічку свого Instagram 

Фото з Монако у Насті в Instagram є лише за минулий рік. 

 
Настя написала, що у Франції вона розквітла 

В Одесі Костіна, якщо вірити її блогу, востаннє була в листопаді 2022-го. 

 
Це Настя в Одесі восени 2022
 
А це вона вже в Стокгольмі у "найкращому ресторані" в лютому цього року 
 
До Зеленського у Костіної було особливе ставлення ще задовго до повномасштабного вторгнення. Фото 2021 року 
 
Настя, як відомо, працювала помічницею нардепа з питань екології 

Після того, як про неї написали у мережі, Настя відреагувала на це у сторіс. 

 

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