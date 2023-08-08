"Хочу додому в Монако": дочка генпрокурора Костіна пожалілася на життя у "Шотландії-Фінляндії". ОНОВЛЕНО

Дочка генпрокурора Андрія Костіна, Анастасія пожалілася в мережі на життя у "Шотландії-Фінляндії" та попросилася "додому в Монако".

Як повідомив Telegram-канал "Через плечо", дівчина "страждає" від закордонного життя у сторіс свого Instagram.

"За*бала эта шотландия Финляндия. Я хочу домой в МОНАКО", - написала Настя і показала сумне селфі.

Де саме дівчина перебуває зараз - вона не уточнювала

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Але Настя не здається! І мужньо приймає виклики життя закордоном

Як йдеться в матеріалі Радіо Свобода за 2021 рік, Анастасія Костіна раніше працювала помічницею колеги свого батька, депутата Андрія Задорожного. У той час, як син Задорожного Іван працював поміничком Андрія Костіна.

Насті та Івану тоді нараховували однакову зарплатню - 26 тисяч гривень на місяць. Костіна закінчила Одеську юридичну академію, а на своїй посаді займалася питаннями екології, виїжджаючи на місця екологічного лиха та інформуючи про них свого шефа.

Андрія Костіна призначили на посаду генпрокурора в липні минулого року, попри його сумнівну репутацію.

Судячи з Instagram дочки Костіна, ще навесні вона була у Стокгольмі. Останнє фото в її блозі датоване 17-м квітня.

Після квітня дівчина не оновлювала стрічку свого Instagram

Фото з Монако у Насті в Instagram є лише за минулий рік.

Настя написала, що у Франції вона розквітла

В Одесі Костіна, якщо вірити її блогу, востаннє була в листопаді 2022-го.

Це Настя в Одесі восени 2022

А це вона вже в Стокгольмі у "найкращому ресторані" в лютому цього року

До Зеленського у Костіної було особливе ставлення ще задовго до повномасштабного вторгнення. Фото 2021 року

Настя, як відомо, працювала помічницею нардепа з питань екології

Після того, як про неї написали у мережі, Настя відреагувала на це у сторіс.

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