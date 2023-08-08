"Хочу додому в Монако": дочка генпрокурора Костіна пожалілася на життя у "Шотландії-Фінляндії". ОНОВЛЕНО
Дочка генпрокурора Андрія Костіна, Анастасія пожалілася в мережі на життя у "Шотландії-Фінляндії" та попросилася "додому в Монако".
Як повідомив Telegram-канал "Через плечо", дівчина "страждає" від закордонного життя у сторіс свого Instagram.
"За*бала эта шотландия Финляндия. Я хочу домой в МОНАКО", - написала Настя і показала сумне селфі.
Як йдеться в матеріалі Радіо Свобода за 2021 рік, Анастасія Костіна раніше працювала помічницею колеги свого батька, депутата Андрія Задорожного. У той час, як син Задорожного Іван працював поміничком Андрія Костіна.
Насті та Івану тоді нараховували однакову зарплатню - 26 тисяч гривень на місяць. Костіна закінчила Одеську юридичну академію, а на своїй посаді займалася питаннями екології, виїжджаючи на місця екологічного лиха та інформуючи про них свого шефа.
Андрія Костіна призначили на посаду генпрокурора в липні минулого року, попри його сумнівну репутацію.
Судячи з Instagram дочки Костіна, ще навесні вона була у Стокгольмі. Останнє фото в її блозі датоване 17-м квітня.
Фото з Монако у Насті в Instagram є лише за минулий рік.
В Одесі Костіна, якщо вірити її блогу, востаннє була в листопаді 2022-го.
Після того, як про неї написали у мережі, Настя відреагувала на це у сторіс.
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