"Це був жарт": дочка генпрокурора Костіна виправдалася за скандальну заяву про Монако та показала бойфренда-іноземця

Донька генпрокурора Андрія Костіна Анастасія, яка нещодавно зізналася, що її "за*бало" закордонне життя у "Шотландії-Фінляндії" і що вона хоче повернутися "додому в Монако" (хоч сама з Одеси), вирішила вибачитися та публічно пояснила, що саме мала на увазі. Спойлер: "то був жарт".

У своєму Instagram Настя поділилася дописом, в якому розповіла про своє поточне місце проживання та зізналася, яким вітром її туди занесло.

Зі слів дівчини, цієї зими вона познайомилася з журналістом і волонтером із Фінляндії на ім’я Яннік Свенссон.

"Це була любов з першого погляду, він запропонував переїхати у Скандинавію до нього і я погодилась. Так я опинилась тут, де зараз є, – у Фінляндії", – розповіла Настя під постом, який проілюструвала архівним відео з бойфрендом.

Костіна показала відео зі своїм хлопцем, який і запросив її жити в" Шотландію-Фінляндію" скріншот з відео instagram Анастасії Костіної

"На відео ви можете побачити, як в травні 2023 року ми в’їжджаємо на територію України вже разом. Ні я, ні хтось з моєї сім’ї не володіє жодною нерухомістю за межами України і ніколи не володів. У нас тут точно не розкішне чи безтурботне життя, зараз взагалі не до розваг", – запевнила Костіна.

Настя запевняє, що ні в кого з її родини немає нерухомості за межами України

Вона наполягає, що зі свого боку "волонтерить, працює та бере участь у різних проєктах на користь України". А також рідко виставляє це на показ в соцмережах.

"Тепер хочу сказати щодо своїх нещодавних висловлювань в Instagram. По-перше, я шкодую, що дозволила собі емоційні, незрілі висловлювання ще й з бранними словами. Розумію, що війна – все сприймається інакше і дуже гостро. Але зробленого на жаль не вернеш", – написала Анастасія.

Костіна не афішує свою волонтерську діяльність в Instagram

"Це був жарт, який можливо розсмішив би кілька друзів, але для людей, які мене вперше бачать – це виглядає зрозуміло неприйнятно. Хочу сказати, навіть найменший вчинок кожного з нас може мати великий вплив. Тому давайте робити і заохочувати інших робити світ хоч трохи кращим сьогодні. Навіть просто посмішкою. Слава Україні!", – підсумувала вона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anastasie | quantum wizard 🪄 (@anastasiekostina)

Нагадаємо, Настя раніше працювала помічницею нардепа Андрія Задорожного, який є другом її батька. А от син Задорожного Іван працював помічником самого Костіна.

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