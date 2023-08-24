"Шойгу! Герасімов! Гдє я?!": ймовірна загибель Пригожина викликала хвилю мемів
Реакція українців на повідомлення про ймовірну смерть голови ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина не примусила на себе чекати. Соцмережі вибухнули хвилею мемів.
Жартівники висловлюють співчуття співачці Валерії та кепкують зі славнозвісного звернення Пригожина до Шойгу та Герасімова.
"Знищено - Пригожин Женя, 1 шт.", - нібито повідомляють Повітряні сили.
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