"Шойгу! Герасімов! Гдє я?!": ймовірна загибель Пригожина викликала хвилю мемів

Реакція українців на повідомлення про ймовірну смерть голови ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина не примусила на себе чекати. Соцмережі вибухнули хвилею мемів.

Жартівники висловлюють співчуття співачці Валерії та кепкують зі славнозвісного звернення Пригожина до Шойгу та Герасімова.

"Знищено - Пригожин Женя, 1 шт.", - нібито повідомляють Повітряні сили.

Поки тіла загиблих у катастрофі бізнес-джета у Тверській області, серед яких мав бути і Пригожин, відвезли на експертизу

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Пророча пісня, як виявилося

А могло б бути і так

Мем для поціновувачів класичної музики

"З'явилося останнє фото Прігожина з борту Embraer. Він тримав за ноги свого друга Уткіна", - жартують у мережі

Непоганий може вийти блокбастер

Буданов же обіцяв багато цікавого

Цвєт настроєнія чорний

Кобзон зачекався

*фірмова посмішка Буданова*

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