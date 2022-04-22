"Треба змінити памперс": хворовитий вид путіна на зустрічі з Шойгу став темою для фотожаб

Марія Ткаченко — П'ятниця, 22 квітня 2022, 10:50

Якщо російський президент володимир путін, перед камерами зустрівшись зі своїм міністром оборони Сергієм Шойгу, хотів розвіяти чутки про те, що він а) боїться підпускати когось до себе близько і б) страждає на хворобу Паркінсона, то вийшло не дуже.

Хворобливий вигляд 69-річного диктатора знову обговорює світова преса. А маленький столик і те, як у нього вчепився путін, стало джерелом натхнення для фотожаберів.

Видання Newsweek позбирало враження, яке справило відео в мережі, в заголовку статті зазначивши "здоров'я путіна під запитанням".

"Це лише мені так здається, що путін із кожним днем війни виглядає менш здоровим? Бачу разючу відмінність між тим, як зараз, і як було наприкінці лютого", - написав у Twitter журналіст The Kyiv Independent Ілля Пономаренко.

"путін зіщулився у своєму кріслі, вчепився в стіл. Із ним усе добре? Чи він здоровий?", - поцікавилася співробітниця CNN Фріда Гітіс.

Луїза Менш, письменниця та колишня членкиня парлементу Великої Британії, припустила, що путін так міцно тримався за край столу, щоби не було помітно, що в нього трусяться руки. А ще вона зауважила, що російський керманич не міг стриматися, щоби не совати та не тупцяти ногою.

На думку відомого економіста Андерса Ослунда, не дуже виглядає й Шойгу - читає з папірця, "мимрить", відтак чутки про те, що міністр нещодавно переніс серцевий напад, можуть бути правдою.

 
Знайди собі того, хто дивитиметься на тебе так, як путін та Шойгу одне на одного
фотожаби drone та з соцмереж
 
 
 
 
фото з facebook 
 
фото з facebook дмитра коваленка
 
 
 

Нагадаємо, про те, що путін страждає на хворобу Паркінсона, подейкували ще кілька років тому. Нещодавно ж міжнародна розвідка висунула версію, що в політика проявляється так звана "стероїдна лють", побічний ефект лікування онкологічного захворювання.

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