Українська правда розпочала сезон івентів зустріччю друзів та партнерів. ФОТО

В останній день літа "Українська правда" зібрала партнерів і друзів, щоби познайомитися ближче та більше розказати про успіхи і плани кожного з розділів видання.

Близько 200 гостей завітали до ресторану Havana, щоби насолодитися краєвидами Дніпра під напої від партнеру заходу AZNAURI та послухати про неймовірні досягнення УП від головної редакторки Севгіль Мусаєвої та шеф-редакторів усіх напрямів - від економіки до ТаблоID та YouTube.

За музичну частину івенту відповідав музикант, автор, фронтмен гурту "Корупція", волонтер, учасник "Культурного десанту" Міша Крупін. А одним із головних партнерів стала компанія "група Метінвест".

У своїй вступній промові Севгіль Мусаєва згадала про те, як на початку створення УП у 2000-му році її читали 15-20 людей на день, а зараз кількість унікальних користувачів щодня сягає 1,5 мільйона. У перші дні повномасштабного вторгнення бувало і 7,5 мільйона читачів.

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Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва усі фото дмитро ларін

"І справа навіть не в цифрах, бо ми пройшли великий шлях. 23 роки разом із країною, 23 роки з дня зникнення Георгія Гонгадзе - однієї з ключових подій в політичній історії України. Ми втратили за цей час двох своїх колег, ми висвітлювали дві революції 24 на 7. Ми висвітлювали початок війни, анексії у 2014-му році, але найскладнішим, звичайно, був рік 2022-й.

У перший день повномасштабного вторгнення ми розуміли, що наші інтереси мають відійти на другий план, тому що дуже важливо інформувати людей. У перші дні війни УП була другим за відвідуваністю сайтом в країні після Google. У лютому-березні 2022 ми мали мільярд переглядів сторінок. Я ніколи не бачила таких цифр. Наша аудоторія тоді була більша, ніж у Washington Post. Нас читали не лише українці, а й закордонні медіа, тому на нас була дуже велика відповідальність", - зазаначила Севгіль Мусаєва.

Захід відбувся на набережній Дніпра у ресторані Havana

"Нас читають найрозумніші, найосвіченіші люди, яким дуже цікаво, що відбувається в країні, які готові до трансформації та змін, і для нас це найголовніше. Бо читач для нас завжди на першому місці", - підкреслила головна редакторка УП.

Гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала, івент-менеджерка УП Вікторія Зайченко, шеф-редакторка УП Севгіль Мусаєва та виконавчий директор УП Андрій Боборикін

Також Севгіль наголосила, що для УП дуже важливо підтримувати зв'язок із бізнесом, бо це можливість розвиватися та йти у нові напрямки.

"Ми вважаємо, що синегрія з бізнесом має відбуватися, бо він рухає Україну вперед, думає про майбутнє та відповідає на складні виклики. Ми залишаємося в Україні, і нам її розвивати, будувати економіку і думати про майбутнє. Зараз ми створюємо новий напрям - івенти, і це якраз про майбутнє, яке ми бачимо з разом із бізнесом", - зауважила Севгіль.

Головні редактори усіх напрямів УП розхвалили кожен свій. На фото про Економічну правду розповідає її керівник Дмитро Дєнков

Наступний захід, який планує УП, відбудеться 28-го вересня і буде присвячений майбутньому українського експорту.

Далі у листопаді Українська правда вперше представить свій рейтинг 100 лідерів України. А 14-го грудня має відбутися вже традиційна Премія УП, якою нагородять людей, котрі рухають гуманітарну сферу України.

Міша Крупін їздить виступати до військових у гарячі точки, закриває збори на підтримку ЗСУ, особисто відвозить для бійців автівки на передову, а цього вечора потішив гостей УП своїм співом та енергетикою

Роман Кравець і Євген Руденко розповіли про успіхи YouTube-каналу УП

Головна редакторка УП.Життя Катерина Дорош

Головна редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко

Євген Руденко, Михайло Ткач і Севгіль Мусаєва

Особливо проникливим було виконання Мішею Крупіним Пісні про рушник під гітару

Сезон івентів УП розпочато. Далі буде

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