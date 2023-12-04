Хлопчачі справи: "старий та сивий" Болдуїн зводив чотирьох синів у барбершоп

Американський актор Алек Болдуїн не з тих чоловіків, які обирають собі роль "тата-свята", делегуючи дружинам весь буденний клопіт із догляду за дітьми.

65-річна кінозірка сходив у барбершоп із чотирма синами: 8-річним Рафаелем, 7-річним Леонардо, 5-річним Ромео і 3-річним Едуардо.

Нові стрижки своїх хлопців Алек продемонстрував у Instagram.

Місію постригти чотирьох малих Болдуїнів - виконано Фото з Instagram Болдуїна

Реклама:

"Що ж... Я старий і сивий. Але думку ви вловили. День стрижок у Нью-Йорку з бандою", - написав актор.

Іще одне миле фото від Алека

Як відомо, в Алека та його другої дружини Хіларії також є троє доньок: 10-річна Кармен, 2-річна Марілу та 1-річна Іларія.

Має Болдуїн і онуку, яку звати Холанд і якій уже піврочку.

Фото Getty Images