Точно майбутній Бонд: голоторсий Тейлор-Джонсон вразив акробатичним трюком та пригорнув 57-річну дружину

34-річний британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, який, з чуток, стане наступним Джеймсом Бондом, поділився кадрами із сімейного відпочинку.

Зірка фільмів "Месники", "Нічні створіння" та "Швидкісний потяг" показався із дружиною, 57-річною актрисою й режисеркою Сем Тейлор-Джонсон на тлі океану. Також актор похизувався сталевим пресом та акробатичними трюками.

"Маленька подорож", – написав він під фото.

Пара одружена з 2012-го року фото з instagram Аарона Тейлора-Джонсона

Реклама:

Подружжя подалося на відпочинок фото з Instagram Аарона Тейлора-Джонсона

Зірка вразив акробатикою :) фото з instagram Аарона Тейлора-Джонса

Готується до зйомок у Бондіані? фото з Instagram Аарона Тейлора-Джонсона

Як вам кандидатура актора на роль Бонда? фото з instagram аарона Тейлора-Джонсона

Як відомо, Аарон і Сем побралися у 2012-му році. Попри чималу різницю у віці подружжя часто ділиться спільними фото, відстоює один одного в інтерв’ю та тішить фанів появами на хідниках. До речі, у пари дві дочки: 14-річна Вайлда Рей та 12-річна Ромі Хіро.

Нагадаємо, більше про акторів, які у різні роки зіграли культового шпигуна Джеймса Бонда, TabloID розповідав у попередньому матеріалі.