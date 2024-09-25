Точно майбутній Бонд: голоторсий Тейлор-Джонсон вразив акробатичним трюком та пригорнув 57-річну дружину

Тетяна Сухачова 25 вересня, 14:00

34-річний британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, який, з чуток, стане наступним Джеймсом Бондом, поділився кадрами із сімейного відпочинку.

Зірка фільмів "Месники", "Нічні створіння" та "Швидкісний потяг" показався із дружиною, 57-річною актрисою й режисеркою Сем Тейлор-Джонсон на тлі океану. Також актор похизувався сталевим пресом та акробатичними трюками.

"Маленька подорож", – написав він під фото.

Тейлор-Джонсон із дружиною Сем

Пара одружена з 2012-го року

фото з instagram Аарона Тейлора-Джонсона

Родина Аарона Тейлора-Джонсона

Подружжя подалося на відпочинок

фото з Instagram Аарона Тейлора-Джонсона
Аарон Тейлор-Джонсон 2024

Зірка вразив акробатикою :)

фото з instagram Аарона Тейлора-Джонса
Аарон Тейлор-Джонсон
Готується до зйомок у Бондіані?
фото з Instagram Аарона Тейлора-Джонсона
Актор Тейлор-Джонсон 2024

Як вам кандидатура актора на роль Бонда?

фото з instagram аарона Тейлора-Джонсона

Як відомо, Аарон і Сем побралися у 2012-му році. Попри чималу різницю у віці подружжя часто ділиться спільними фото, відстоює один одного в інтерв’ю та тішить фанів появами на хідниках. До речі, у пари дві дочки: 14-річна Вайлда Рей та 12-річна Ромі Хіро.

Нагадаємо, більше про акторів, які у різні роки зіграли культового шпигуна Джеймса Бонда, TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

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