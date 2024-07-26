Не чоловік і дружина? Інсайдер повідомив несподівану новину про статус стосунків Адель і Річа Пола

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Схоже, британська співачка Адель майстерно задурила голови своїм шанувальникам, змусивши їх думати, буцімто вона вийшла заміж за спортивного агента Річа Пола.

Насправді вони - не лише не чоловік та дружина, а й донедавна не були заручені. Принаймні, так стверджує джерело The Sun.

Зі слів співрозмовника газети, пропозицію руки та серця артистці 42-річний Пол зробив лише у середині липня 2024-го року. 36-річна Адель одразу ж відповіла "так" і дозволила надягти собі на пальчик обручку з камінцем у 4 карати.

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"Адель вважає дуже смішним те, що фани гадають, буцімто вони вже одружені", - зазначив інформатор.

То Адель водила за ніс своїх шанувальників і насправді ще незаміжня? Фото Getty Images

Очікуються, що весілля Адель та Річ відгуляють до кінці 2025-го року.

Нагадаємо, співачка вже давно вживає слово "чоловік", коли публічно говорить про Пола. А торік Адель заявила, що вже обирає ім'я для майбутньої дитини.

Подейкували, серйозною перешкодою на шляху до офіційного шлюбу Річа та Адель було небажання чоловіка укладати шлюбний контракт.

Одначе співачка, якій розлучення з попереднім чоловіком, батьком її 11-річного сина Анджело Саймоном Конекі обійшлося в кругленьку суму, буцімто не збиралася вдруге наступати на ті ж граблі, і Річ зрештою поступився.