Адріана Ліма вийшла заміж за батька одного з її дітей. Фото

Адріана Ліма та її тепер уже чоловік Андре Леммерс Фото Getty Images

Бразильська супермодель Адріана Ліма офіційно стала дружиною кінопродюсера Андре Леммерса, батька її третьої дитини.

Сталася радісна подія, вочевидь, ось-ось. 43-річна зірка про свій новий статус оголосила у Insta-сторіс, запостивши фото їхніх із обранцем-ровесником рук із обручками на пальцях.

"Офіційно місіс Ліма Леммерс AKA Лімерс", - підписала Адріана.

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Нагадаємо, для Ліми це другий шлюб. Від першого, з баскетболістом Марко Яричем, у красуні дві доньки: 15-річна Валентина і 12-річна Сієнна.

Цікаво, що колись Адріана заявляла, що категорично не визнає дошлюбного сексу. Але час іде, переконання змінюються: у серпні 2022-го в них із Андре Леммерсом народився син, якого назвали Саян.



