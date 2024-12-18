Адріана Ліма вийшла заміж за батька одного з її дітей. Фото
Бразильська супермодель Адріана Ліма офіційно стала дружиною кінопродюсера Андре Леммерса, батька її третьої дитини.
Сталася радісна подія, вочевидь, ось-ось. 43-річна зірка про свій новий статус оголосила у Insta-сторіс, запостивши фото їхніх із обранцем-ровесником рук із обручками на пальцях.
"Офіційно місіс Ліма Леммерс AKA Лімерс", - підписала Адріана.
Нагадаємо, для Ліми це другий шлюб. Від першого, з баскетболістом Марко Яричем, у красуні дві доньки: 15-річна Валентина і 12-річна Сієнна.
Цікаво, що колись Адріана заявляла, що категорично не визнає дошлюбного сексу. Але час іде, переконання змінюються: у серпні 2022-го в них із Андре Леммерсом народився син, якого назвали Саян.
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