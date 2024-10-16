Повернення янголів: Мосс, Бруні, Хадід, Амброзіо та Шер запалили на шоу Victoria's Secret після 6-річної перерви. Фото

Повернення янголів: Мосс, Бруні, Хадід, Амброзіо та Шер запалили на шоу Victoria's Secret після 6-річної перерви. Фото

Тамара Кудрявченко 16 жовтня, 10:45

Колись найсексуальніша та найепатажніша подія в світі моди повернулася після тривалої перерви. Звісно ж, мова йде Victoria's Secret Fashion Show, в якому традиційно взяли участь найвідоміші моделі світу.

І хоча, як пише Daily Mail, шанувальники розкритикували шоу та назвали його нудним, воно не могло не привернути увагу світових ЗМІ.

Як відомо, у 2018-му році стався скандал через заяву одного з керівників компанії, Едварда Разека про те, що VS не планує співпрацювати з пишними моделями та моделями-транссексуалами. Тож цьогорічне шоу стало першим для бразилійки Валентини Сампайо, яка є першою трансгендерною моделлю, котра представляла бренд у 2019 році.

Модель Сампайо Вікторіас Сікрет

Транс-модель Валентина Сампайо дебютувала на подіумі Victoria's Secret Fashion Show

Усі фото Getty Images

Також цього вечора на подіумі запалювали легенди: 50-річна Кейт Мосс, 50-річна Тайра Бенкс, 56-річна Карла Бруні та 51-річна Єва Герцигова.

Тайра Бенкс

Легендарна Тайра Бенкс свого часу стала першою афроамериканкою, яка представляла бренд Victoria's Secret

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Кейт Мосс модель

Модна ікона Кейт Мосс скромненько блиснула оголеним стегном

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Карла Бруні Саркозі

Колишня перша леді Франції, модель і співачка Карла Бруні теж пройшлася подіумом

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Модель Герцигова Єва

Чеська супермодель і актриса Єва Герцигова

Фото Getty Images

Крім того, зірками показу стали Белла та Джіджі Хадід, Адріана Ліма, Алессандра Амброзіо, Ліла Мосс, Вітторія Черетті, Ешлі Грем та багато інших красунь зі світовим ім'ям.

Ешлі Грем

Плюссайз модель Тесс Холідей 6 років тому закликала бойкотувати VS через їхнє небажання працювати з пишнотілими красунями. Її колега Ешлі Грем вийшла на подіум цього року на доказ нових поглядів бренду

Фото Getty Images
Модель Белла Хадід
Розкішна Белла Хадід
Фото Getty Images
Модель Джіджі Хадід

Джіджі Хадід дісталися ледь не найбільш ефектні крила на цьому шоу

Дочка Кейт Мосс

Дочка Кейт Мосс Ліла успадкувала мамин талант

Модель Адріана Ліма

43-річна Адріана Ліма знову схожа сама на себе

Модель Амброзіо

Одне з найвідоміших облич бренду - 43-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо

Подружка ДіКапріо Черетті

Дівчина Леонаодо ДіКапріо, 26-річна італійка Вітторія Черетті

Даутцен Крус

39-річна нідерландська модель та "янгол" VS Даутцен Крус

Кендіс Свейнпоул

35-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпоул

За музичну частину шоу відповідали лише жінки: Шер, Lisa і Tyla.

Співачка Шер

Нагадуємо, цій неймовірній жінці 78!

Victoria's Secret Fashion Show 2024

Довгоочікуване шоу повернулося

Усі фото - Getty Images

Нагадаємо, у листопаді 2019 компанія L Brands, якій належить VS, офіційно заявила про скасування шоу. Тоді представники компанії пояснювали своє рішення бажанням відійти від старих видовищних маркетингових традицій.

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Ешлі Грем кейт мосс
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