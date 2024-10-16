Повернення янголів: Мосс, Бруні, Хадід, Амброзіо та Шер запалили на шоу Victoria's Secret після 6-річної перерви. Фото

Колись найсексуальніша та найепатажніша подія в світі моди повернулася після тривалої перерви. Звісно ж, мова йде Victoria's Secret Fashion Show, в якому традиційно взяли участь найвідоміші моделі світу.

І хоча, як пише Daily Mail, шанувальники розкритикували шоу та назвали його нудним, воно не могло не привернути увагу світових ЗМІ.

Як відомо, у 2018-му році стався скандал через заяву одного з керівників компанії, Едварда Разека про те, що VS не планує співпрацювати з пишними моделями та моделями-транссексуалами. Тож цьогорічне шоу стало першим для бразилійки Валентини Сампайо, яка є першою трансгендерною моделлю, котра представляла бренд у 2019 році.

Транс-модель Валентина Сампайо дебютувала на подіумі Victoria's Secret Fashion Show Усі фото Getty Images

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Також цього вечора на подіумі запалювали легенди: 50-річна Кейт Мосс, 50-річна Тайра Бенкс, 56-річна Карла Бруні та 51-річна Єва Герцигова.

Легендарна Тайра Бенкс свого часу стала першою афроамериканкою, яка представляла бренд Victoria's Secret фото Getty Images

Модна ікона Кейт Мосс скромненько блиснула оголеним стегном Фото Getty Images

Колишня перша леді Франції, модель і співачка Карла Бруні теж пройшлася подіумом Фото Getty Images

Чеська супермодель і актриса Єва Герцигова Фото Getty Images

Крім того, зірками показу стали Белла та Джіджі Хадід, Адріана Ліма, Алессандра Амброзіо, Ліла Мосс, Вітторія Черетті, Ешлі Грем та багато інших красунь зі світовим ім'ям.

Плюссайз модель Тесс Холідей 6 років тому закликала бойкотувати VS через їхнє небажання працювати з пишнотілими красунями. Її колега Ешлі Грем вийшла на подіум цього року на доказ нових поглядів бренду Фото Getty Images

Розкішна Белла Хадід Фото Getty Images

Джіджі Хадід дісталися ледь не найбільш ефектні крила на цьому шоу

Дочка Кейт Мосс Ліла успадкувала мамин талант

43-річна Адріана Ліма знову схожа сама на себе

Одне з найвідоміших облич бренду - 43-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо

Дівчина Леонаодо ДіКапріо, 26-річна італійка Вітторія Черетті

39-річна нідерландська модель та "янгол" VS Даутцен Крус

35-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпоул

За музичну частину шоу відповідали лише жінки: Шер, Lisa і Tyla.

Нагадуємо, цій неймовірній жінці 78!

Довгоочікуване шоу повернулося Усі фото - Getty Images

Нагадаємо, у листопаді 2019 компанія L Brands, якій належить VS, офіційно заявила про скасування шоу. Тоді представники компанії пояснювали своє рішення бажанням відійти від старих видовищних маркетингових традицій.