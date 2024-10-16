Повернення янголів: Мосс, Бруні, Хадід, Амброзіо та Шер запалили на шоу Victoria's Secret після 6-річної перерви. Фото

Колись найсексуальніша та найепатажніша подія в світі моди повернулася після тривалої перерви. Звісно ж, мова йде Victoria's Secret Fashion Show, в якому традиційно взяли участь найвідоміші моделі світу.
І хоча, як пише Daily Mail, шанувальники розкритикували шоу та назвали його нудним, воно не могло не привернути увагу світових ЗМІ.
Як відомо, у 2018-му році стався скандал через заяву одного з керівників компанії, Едварда Разека про те, що VS не планує співпрацювати з пишними моделями та моделями-транссексуалами. Тож цьогорічне шоу стало першим для бразилійки Валентини Сампайо, яка є першою трансгендерною моделлю, котра представляла бренд у 2019 році.
Також цього вечора на подіумі запалювали легенди: 50-річна Кейт Мосс, 50-річна Тайра Бенкс, 56-річна Карла Бруні та 51-річна Єва Герцигова.
Крім того, зірками показу стали Белла та Джіджі Хадід, Адріана Ліма, Алессандра Амброзіо, Ліла Мосс, Вітторія Черетті, Ешлі Грем та багато інших красунь зі світовим ім'ям.
За музичну частину шоу відповідали лише жінки: Шер, Lisa і Tyla.
Нагадаємо, у листопаді 2019 компанія L Brands, якій належить VS, офіційно заявила про скасування шоу. Тоді представники компанії пояснювали своє рішення бажанням відійти від старих видовищних маркетингових традицій.