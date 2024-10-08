Після її появи з іншим: у 84-річного Пачіно прокоментували стосунки актора з матір'ю його дитини
Американський актор Аль Пачіно та мати його наймолодшої дитини, Нур Альфаллах більше не перебувають у романтичних стосунках.
Про це повідомив представник 84-річної кінозірки, повідомляють Page Six та People.
"Аль та Нур є дуже хорошими друзями вже багато років і батьками їхнього сина Романа", - зазначив речник актора.
Цікаво, що за декілька днів до цього 30-річну Нур помітили у товаристві іншого відомого чоловіка - 68-річного коміка Білла Мара. Папараці сфотографували їх, коли вони - після опівночі - разом виїздили з одного з готелів у Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, як розповідала Альфаллах, її завжди приваблювали люди старшого віку.
Приєднуйтесь до дискусії