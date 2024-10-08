Після її появи з іншим: у 84-річного Пачіно прокоментували стосунки актора з матір'ю його дитини

Марія Ткаченко 8 жовтня, 11:15
Аль Пачіно
Фото AFP via Getty Images

Американський актор Аль Пачіно та мати його наймолодшої дитини, Нур Альфаллах більше не перебувають у романтичних стосунках.

Про це повідомив представник 84-річної кінозірки, повідомляють Page Six та People.

"Аль та Нур є дуже хорошими друзями вже багато років і батьками їхнього сина Романа", - зазначив речник актора.


Подруга Аля Пачіно Нур Альфаллах

Нур на 54 роки молодша за Аля Пачіно

Фото з Instagram Альфаллах

Цікаво, що за декілька днів до цього 30-річну Нур помітили у товаристві іншого відомого чоловіка - 68-річного коміка Білла Мара. Папараці сфотографували їх, коли вони - після опівночі - разом виїздили з одного з готелів у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, як розповідала Альфаллах, її завжди приваблювали люди старшого віку.

Читайте також:

83-річний Аль Пачіно та його молода пасія розійшлися через 3 місяці після народження дитини: що буде з опікою

Колишня пасія 83-річного Аля Пачіно знялася для глянцю і вперше показала личко їхнього 8-місячного сина. Фото





Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів