Після її появи з іншим: у 84-річного Пачіно прокоментували стосунки актора з матір'ю його дитини

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Американський актор Аль Пачіно та мати його наймолодшої дитини, Нур Альфаллах більше не перебувають у романтичних стосунках.

Про це повідомив представник 84-річної кінозірки, повідомляють Page Six та People.

"Аль та Нур є дуже хорошими друзями вже багато років і батьками їхнього сина Романа", - зазначив речник актора.

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Нур на 54 роки молодша за Аля Пачіно Фото з Instagram Альфаллах

Цікаво, що за декілька днів до цього 30-річну Нур помітили у товаристві іншого відомого чоловіка - 68-річного коміка Білла Мара. Папараці сфотографували їх, коли вони - після опівночі - разом виїздили з одного з готелів у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, як розповідала Альфаллах, її завжди приваблювали люди старшого віку.















