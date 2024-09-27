Помагав задмухувати свічки: Аль Пачіно засвітився на дні народження своєї молодшої на 54 роки пасії

Нур Альфаллах та Аль Пачіно виховують спільну дитину Фото Getty Images

Схоже, американський актор Аль Пачіно та його подруга Нур Альфаллах, які було розійшлися невдовзі після народження спільної дитини, знову разом.

Про це свідчить поява 84-річної кінозірки на дні народження Нур.

Ба більше, Пачіно разом із іменинницею задмухував свічки на її торті.

Відео з святкування 30-річчя Альфаллах запостила у Instagram її сестра Софія. Серед гостей, до речі, були Джулія Фокс і Скаут Вілліс.

Нагадаємо, Нур не приховує, що її завжди приваблювали старші люди. До Пачіно, наприклад, вона зустрічалася з Міком Джаггером. Сина Романа від актора Альфаллах народила у червні 2023-го року. Для Аля це четвертий нащадок.







